القنصل العام للبنان فى الإسكندرية تزور بطريرك الروم الأرثوذكس

كتب: محمد الأحمدى

قامت القنصل العام لجمهورية لبنان في الإسكندرية عبير علي بزيارة بطريكية الأسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس اليوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرون من شهر يناير لعام 2025، حيث التقت بغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس ثيوذورس الثاني في مقر البطريركية، بحضور المتروبوليت أغناطيوس - مطران أنتاناناريفو وشمال مدغشقر، والمتوربوليت بندلايمون - مطران بتوليماييذا وسكرتير المجمع المقدس، والمتروبوليت بطرس - مطران أكسوم، وقدس الأرشمندريت ذمسكينوس الأزرعى - الوكيل البطريركي في الإسكندرية.

وبدوره شكر البطريرك القنصل العام على زيارتها رافعاً الأدعية والتضرعات القلبية من أرض السلام مصر المباركة من أجل أن يعم السلام في لبنان وجميع المناطق في الشرق الأوسط والعالم أجمع التي تعاني من ويلات الحروب.

وقد أبدى غبطته سعادته بإتمام العملية الإنتخابية الرئاسية في لبنان، هذه الإنتخابات التي كانت كبداية جديدة مشرقة وانطلاقة نحو حياة سياسية متزنة تسير بمسارها الطبيعي، وذلك من خلال انتخاب فخامة الرئيس جوزيف عون، حيت نقل غبطته أجمل التحيات وامنيات التوفيق والنجاح لفخامته، بما يخدم التطلعات التي تضمن تلبية الطموح وخدمة مصالح البلاد والشعب اللبناني.



وقد أثنى صاحب الغبطة على الدور الفعال لدعم العمل الروحي والإنساني لبطريركية الإسكندرية، للجالية اللبنانية الأرثوذكسية القاطنة في مصر والقارة الأفريقية حيث الحدود القانونية لبطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا.

وأكد أيضاً تضامن بطريكية الأسكندرية وسائر أفريقيا مع غبطة البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ومع جميع رؤساء الكنائس في الشرق الأوسط.

بدورها شكرت سعادة القنصل العام لجمهورية لبنان في الإسكندرية صاحب الغبطة على حفاوة الإستقبال، وأثنت على دوره الفعال في العمل الإنساني والرعائي في جميع أنحاء قارة إفريقيا، وخاصتاً في دوره البارز بإنشاء المدارس والمستشفيات ودور رعاية كبار السن والأيتام وغيرها من الأعمال الجليلة.

وقدمت سعادتها الشكر لغبطته أيضاً على إدعيته القلبية من أجل لبنان وعلى تهنئته في انتخاب فخامة الرئيس جوزيف عون. حيث تبادل الطرفين الحديث حول العديد من المواضيع ذات الإهتمام المشترك، وقبيل إنتهاء الزيارة النهاية قدم المجتمعون الأمنيات متضرعين إلى الرب الإله أن تحمل الأيام القادمة الخير والسلام والوحدة والإزدهار للعالم أجمع.