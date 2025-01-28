اليوم السابع
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السيطرة على حريق بمحل أدوات كهربائية في السويس دون خسائر بشرية

الثلاثاء، 28 يناير 2025 10:24 م
السيطرة على حريق بمحل أدوات كهربائية في السويس دون خسائر بشرية جانب من الحريق
السويس_ صبرى غانم

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نجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع في السيطرة على حريق فى محل تجاري بحي الاربعين في السويس دون وقوع إصابات او ضحايا جراء الحريق.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدينة بالسويس تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق في محل مواجه لمركز شباب سليم الحي، وجرى توجيه سيارتين إطفاء لموقع البلاغ للسيطرة على النيران.

واخمد رجال الحماية المدنية النيران قبل امتداها لباقى اجزاء العقار والمحال التجارية المجاورة، وأفادت المعاينة أن الحريق نشب في محل أدوات كهربائية وان النيران بدأت من داخل المحل.

وقال شهود عيال إن التيار الكهربي كان مفصول عن المنطقة بسبب أعمال إصلاح بالمحول والخطوط المغذية للوحدات، ومع عودة التيار الكهربي اشتعلت النيران في المحل بشكل مفاجئ.

واتت النيران على محتويات المحل بالكامل، ويرجع من المعاينة أن سبب الحريق ماس كهربائي دون خسائر بشرية.
 







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السويس

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حريق السويس

حريق محل في السويس






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