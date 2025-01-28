الجيش اللبنانى: إصابة جندى و3 مواطنين بعد تعرضهم لإطلاق نار إسرائيلى

وكالات

أعلن الجيش اللبناني إصابة جندي و3 مواطنين بعد تعرضهم لإطلاق نار إسرائيلي على طريق يارون جنوبي البلاد، وذلك أثناء مواكبة الجيش للأهالي العائدين إلى البلدات الحدودية الجنوبية.

وفي سياق متصل، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى السماح للمدنيين اللبنانيين بالعودة إلى قراهم في ظل ظروف طوعية وكريمة وآمنة، معربا عن قلقه من تقارير عن مقتل 24 مدنيا وإصابة 100 خلال محاولة العودة لجنوب لبنان.

اعتبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، استخدام القوة المميتة ضد المدنيين العائدين لمنازلهم في جنوب لبنان انتهاكا للقانون الدولي.