اليوم السابع
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التحالف الوطنى للعمل الأهلى يعيد إعمار 38 ألف منزل للأسر الأولى بالرعاية

الثلاثاء، 28 يناير 2025 03:42 م
التحالف الوطنى للعمل الأهلى يعيد إعمار 38 ألف منزل للأسر الأولى بالرعاية التحالف الوطنى
كتب - مدحت وهبة

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أعلنت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إعادة اعمار وتأهيل أكثر من 38 ألف منزل بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، حيث تم اعادة اعمارهم على أعلى مستوى ولاقت قبول واستحسان الاهالى وذلك بهدف تحسين حياة المواطنين ورفع الضرر عنهم وتوفير مسكنًا مناسب وآمن لهم وذلك تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعى.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسرة الأولى بالرعاية خاصة.

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وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه شمل البيت الواحد تأهيل وتشطيب منزل 2 حجرة وصالة ومطبخ وحمام حيث تم (استكمال المبانى - تعريش الأسقف الخشبية - تأسيس الكهرباء - تأسيس السباكة بالمنزل - تركيب أبواب وشبابيك - محارة المنزل - عمل أرضيات المنزل بالسيراميك وحوائط المطبخ والحمام - دهان حوائط المنزل بالبلاستيك ودهان الأبواب والشبابيك باللاكية - تشطيب واجهات المنزل - تشطيب سباكة وكهرباء المنزل)، فضلا عن فرشها وتأثيثها بالكامل.

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وأشار إلى أنه تم مراعاة عدة معايير فى اختيار المنازل التى تم تطويرها، بحيث كانت هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات، كما أن إعادة إعمار القرى الفقيرة، تضمن أيضا تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر إلى الأسر غير القادرة لدعمها فى الانتقال من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.

 

يذكر أن الأورمان تشهد حاليا نشاط مكثف تزامنًا مع الأجواء الشتوية الباردة وانطلاق حملات الهدف منها وهو حماية الأسر غير القادرة من الصقيع وبرد الشتاء حيث توزيع أكبر كمية من الألحفة والبطاطين على أهالينا فى كل قرى ونجوع محافظات الجمهورية المختلفة.

 

 

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