البيت الأبيض: وقف المساعدات الخارجية مؤقت للتأكد من تماشيها مع أجندة إدارة ترامب

كتب أحمد عبد الرحمن

قال البيت الأبيض، إن وقف المساعدات الخارجية مؤقت للتأكد من أن إنفاقها يتماشى مع أجندة سياسة إدارة ترامب، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأول للبيت الأبيض في ولاية ترامب الجديدة، والذى بثته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب يملك السلطة التنفيذية لاتخاذ إجراءات حماية الحدود من المهاجرين غير الشرعيين، مردفا: "ألقينا القبض على عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين المدانين بارتكاب عدة جرائم".

وكشف البيت الأبيض، عن أن الرئيس ترامب سيصدر قرارات بشأن التعريفات الجمركية مع كندا والمكسيك بداية فبراير المقبل.