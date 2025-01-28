اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 يناير 2025 12:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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البحرين والمغرب تبحثان تعزيز التعاون الثنائى

الثلاثاء، 28 يناير 2025 06:00 ص
البحرين والمغرب تبحثان تعزيز التعاون الثنائى وزير الخارجية البحرينى
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بحث وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، في اتصال هاتفي، مع ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة في الخارج بالمملكة المغربية، سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في كافة المجالات والارتقاء به إلى مستويات أشمل خدمة للمصالح والأهداف المشتركة، ومواصلة التنسيق المشترك والتشاور إزاء مختلف التحديات.


وناقش الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية- الإثنين، تطورات الأوضاع الاقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والظروف الإنسانية المأساوية، والجهود الإقليمية والدولية التي تبذل للتوصل إلى إحلال السلام والاستقرار ووقف التصعيد، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين من الصراعات.







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البحرين

المغرب

وزير الخارجية البحرينى

وزير الخارجية المغربى






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