"الاحتلال الإسرائيلي" يعتقل 25 فلسطينيا من الضفة الغربية

أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية بينهم أسرى سابقون.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: طولكرم، والخليل، ونابلس، ورام الله، وبيت لحم، والقدس.

وأشارت إلى أن الاحتلال اعتقل العشرات من الفلسطينيين في ظل مواصلته لعمليته العسكرية في محافظتي جنين وطولكرم، وسط التنكيل، وتدمير البنية التحتية، وتخريب منازل المواطنين وتدميرها.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تحقيق ميداني في عدة بلدات، بالإضافة إلى عمليات التنكيل الواسعة، والاعتداءات والتهديدات بحق الفلسطينيين، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.