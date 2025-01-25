مواقيت الصلاة اليوم السبت 25-1-2025 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت 25-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:19 ص
موعد صلاة الظهر 12:07 ص
موعد صلاة العصر 04: 3
موعد صلاة المغرب 5:25 م
موعد صلاة العشاء 6:45
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:25 ص
موعد صلاة الظهر 12:11
موعد صلاة العصر 3:07
موعد صلاة المغرب 5:27 م
موعد صلاة العشاء 6:49 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:15
موعد صلاة الظهر 12:03 م
موعد صلاة العصر 2:59 م
موعد صلاة المغرب 5:20 م
موعد صلاة العشاء 6:40 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:05
وقت صلاة الظهر 11:55
موعد صلاة العصر 2:56 م
وقت صلاة المغرب 5:17 م
وقت صلاة العشاء 6:35 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:08 ص
موعد صلاة الظهر 12:01 ص
موعد صلاة العصر 06: 3
موعد صلاة المغرب 5:29 م
موعد صلاة العشاء 6:44