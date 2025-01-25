مواقيت الصلاة اليوم السبت 25-1-2025 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت 25-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة



وقت صلاة الفجر 5:19 ص

موعد صلاة الظهر 12:07 ص

موعد صلاة العصر 04: 3

موعد صلاة المغرب 5:25 م

موعد صلاة العشاء 6:45

الإسكندرية



وقت صلاة الفجر 5:25 ص

موعد صلاة الظهر 12:11

موعد صلاة العصر 3:07

موعد صلاة المغرب 5:27 م

موعد صلاة العشاء 6:49 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:15

موعد صلاة الظهر 12:03 م

موعد صلاة العصر 2:59 م

موعد صلاة المغرب 5:20 م

موعد صلاة العشاء 6:40 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ



وقت صلاة الفجر 5:05

وقت صلاة الظهر 11:55

موعد صلاة العصر 2:56 م

وقت صلاة المغرب 5:17 م

وقت صلاة العشاء 6:35 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان



وقت صلاة الفجر 5:08 ص

موعد صلاة الظهر 12:01 ص

موعد صلاة العصر 06: 3

موعد صلاة المغرب 5:29 م

موعد صلاة العشاء 6:44