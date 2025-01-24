وزارة الأوقاف تفتتح 44 مسجدا جديدا اليوم ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

كتب لؤى على

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح 44 مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة 24 من يناير 2025، فى مختلف المحافظات، 22 مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و22 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالى المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024 حتى الآن إلى 682 مسجدًا، من بينها 469 مسجدًا إحلالا وتجديدًا، و213 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت أن إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 م بلغ 12763 مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 20 مليارًا و639 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا، بيانها كالتالي:

ففى محافظة سوهاج، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: النور البارح، قرية الخزندارية – مركز طهطا؛ ومسجد: الرضا، قرية عرب العطيات البحرية – مركز دار السلام؛ وصيانة مسجد: أبو بكر الصديق، قرية نجع طايع – مركز المراغة؛ ومسجد: الشيخ أبو حمدان، قرية الحلافى – مركز البلينا؛ ومسجد: إبراهيم الولى – مركز المراغة؛ ومسجد: آل عميش، قرية المحامدة البحرية – مركز سوهاج؛ ومسجد: الشيخ سالمان، قرية النزلة – مركز المراغة.

وفى محافظة كفر الشيخ، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: داود الفقى، قرية الفقهاء – مركز سيدى سالم؛ ومسجد: خضر الجداوى، قرية النمر الشرقية – مركز سيدى سالم؛ ومسجد: الرحمة العباسية – مركز الرياض؛ وصيانة مسجد: الجزار الشرقى، عزبة الجزار – مركز بيلا.

وفى محافظة المنيا، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: الفاروق، قرية شم القبلية – مركز مغاغة؛ ومسجد: التقوى، عزبة مقيدم – مركز مغاغة؛ ومسجد: الرحمن البحرى، قرية دير سمالوط – مركز سمالوط؛ ومسجد: أبو بكر الصديق، قرية منقطين – مركز سمالوط؛ ومسجد: سليم صائب، عزبة سليم صائب – مركز المنيا؛ ومسجد: أبو بكر الصديق، قرية أبو عيسوى – مركز أبو قرقاص؛ ومسجد: مبارك، قرية العوام – مركز المنيا؛ ومسجد: التوحيد، عزبة الزورة، قرية صفط الخمار – مركز المنيا.

وفى محافظة البحر الأحمر، شملت الأعمال إنشاء مسجد: السادة آل الدقاق الأدارسة، منطقة شمال الأحياء – مدينة الغردقة؛ ومسجد: عثمان بن عفان، منطقة مبارك – مدينة القصير؛ ومسجد: الهدى، ك ٥ حى الهدى – مدينة سفاجا.

وفى محافظة الغربية، تم إحلال وتجديد مسجد: نور الإسلام، قرية صالحجر – مركز بسيون.

وفى محافظة الفيوم، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: المحرزى، عزبة الجلاد، قرية المظاظلى – مركز طامية؛ وصيانة مسجد: سويحا، قرية فانوس – مركز طامية؛ ومسجد: النور المحمدى، قرية المندرة – مركز الفيوم.

وفى محافظة البحيرة، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: سعد عطية أبو بكر بالمحار، قرية كوم الفرج – مركز أبو المطامير؛ وصيانة مسجد: نصر الله، قرية شبرا النونة – مركز إيتاى البارود؛ ومسجد: الإخلاص، أرض نصرة – بندر دمنهور؛ والمسجد الغربى، قرية طرابمبا – مركز دمنهور.

وفى محافظة القليوبية، تم إحلال وتجديد مسجد: نور الإسلام، قرية نقباس – مركز بنها.

وفى محافظة بنى سويف، تم إنشاء مسجد: أبو بكر الصديق، قرية التل الأصفر، بياض العرب شرق النيل – بندر بنى سويف.

وفى محافظة الجيزة، تم إنشاء مسجد: العاصم، التوسعات الشمالية – أكتوبر.

وفى محافظة دمياط، تم صيانة مسجد: الشهيد بمنطقة الجنوب – دمياط الجديدة.

وفى محافظة الإسكندرية، شملت الأعمال صيانة مسجد: سيدى عامر الفوال، بجوار مول محطة مصر؛ ومسجد: الأسمنت، وادى القمر – العجمي؛ ومسجد: جمعة نوجى، الكيلو 27 قبلى – العجمي.

وفى محافظة مطروح، تم صيانة المسجد الكبير – رأس الحكمة.

وفى محافظة أسوان، شملت الأعمال صيانة مسجد: عمر بن الخطاب، قرية البصيلية قبلى – مركز إدفو؛ ومسجد: آل البيت، قرية البياض، البصيلية قبلى – مركز إدفو؛ ومسجد: الروضة،حاجر المويسات، قرية البصيلية قبلى – مركز إدفو؛ ومسجد: محمد متولى الشعراوى، الحكروب – مركز أسوان؛ ومسجد: السلام – حاجر الزعيرات – قرية البصيلية الوسطى – مركز إدفو.

وفى محافظة الشرقية، تم صيانة مسجد: الهدى، قرية بنى قريش – مركز منيا القمح.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين فى مختلف أنحاء الجمهورية فى إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.