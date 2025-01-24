هل يوجد مخالفة على قيادة "دريكسيون" السيارة بيد واحدة؟

كتب – أحمد عبد الهادى

تعتبر مخالفات وغرامات المرور من أهم الخطوات التي يمكنها أن تؤدي إلى ضبط الحركة المرورية، خاصة في ظل ازدحام السيارات، حيث يساهم وضع تلك الغرامات في الامتثال للقوانين وتعزيز السلامة على الطرق، ومن دوافع إجبار السائقين في الالتزام بالقواعد التي تضعها هيئة المرور، لكن في الآونة الأخيرة تداولت منصات التواصل الاجتماعي، العديد من المنشورات التي تبحث عن هل يوجد عقوبات مرورية على قيادة السيارة "الدريكسيون" بأيد واحده ؟.

لكن اكد خبراء المرور الرادار المروري يرصد غرامة حزام الأمان والتحدث في الهاتف ، وإن المخالفات يتم إرسالها لمرتكبيها على الهاتف المحمول، لكن أوضح خبراء المرور، انه من آداب وقواعد المرور عدم تناول الطعام لسلامة قائد السيارة؛ وهي سلوكيات قد تؤدي لكوارث مرورية؛ لكنها لا تتسبب في ارتكاب مخالفة.

ونفى خبراء المرور، وجود مفيش مخالفة على الأكل داخل السيارة ولا يوجد مخالفة على قيادة السيارة بيد واحدة، ولكن من الأمان لقائد السيارة القيادة بتركيز ولا ينشغل بغير الطريق.

أما قيمة مخالفات المرور:

* القيادة تحت تأثير المخدرات: غرامتها تتراوح بين 5000 و10000 جنيه.

* تجاوز السرعات: غرامتها تتراوح بين 100 و3000 جنيه.

* التوقف العمد على الطرق: غرامتها تتراوح بين 100 و500 جنيه.

* تجاهل تعليمات ضباط المرور: غرامتها تتراوح بين 200 و500 جنيه.

* عدم اتباع المسار: غرامتها تتراوح بين 100 و500 جنيه مصري.

* مخالفة الإشارات: غرامتها تتراوج بين 100 و2000 جنيه.

* استخدام الهاتف: غرامتها تتراوح بين 100 و500 جنيه.

* السير ببطء شديد: غرامتها تتراوح بين 100 و500 جنيه .

* الوقوف فى الأماكن المحظورة: غرامتها تتراوح بين 100 و500 جنيه.