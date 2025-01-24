محافظ المنيا يعلن افتتاح 8 مساجد جديدة ويتفقد سوق الجملة الجديد بماقوسة

المنيا- حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أنه تم اليوم الجمعة افتتاح 8 مساجد جديدة بمختلف مراكز المحافظة، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير وإعمار المساجد استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم وتوفير الأجواء المناسبة لأداء العبادات، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع وزارة الأوقاف على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المساجد لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز القيم الدينية فى المجتمع.

شملت المساجد التي تم افتتاحها اليوم (مسجد الفاروق بقرية شيم القبلية ومسجد التقوى بعزبة مقيدم ) بمركز مغاغة، و(مسجد الرحمن البحري بقرية دير سمالوط ومسجد أبو بكر الصديق بقرية منقطين) بمركز سمالوط، و(مسجد مبارك بقرية العوام ومسجد سائب الصائب بقرية دمشير ومسجد التوحيد بعزبة الزورة بقرية صفط الخمار ) بمركز المنيا، ومسجد أبو بكر الصديق بقرية العيسوي بمركز أبوقرقاص.

محافظ المنيا : سوق الجملة الجديد بماقوسة نقلة حضارية تخطو بعروس الصعيد نحو آفاق استثمارية جديدة

فى سياق متصل، قام اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا بجولة ميدانية للوقوف على الحالة العامة ومتابعة أعمال النظافة والتجميل وإزالة الإشغالات ومتابعة الأسواق بعدد من أحياء مدينة المنيا .

بدأ المحافظ جولته بزيارة منطقة ماقوسة لمتابعة أعمال التطوير لعدد من المرافق وأعمال الرصف والطرق و الإنارة لخدمة قاطني مساكن ماقوسة و عمارات الاوقاف ثم توجه إلى السوق الحضاري بماقوسة للوقوف على تنفيذ مطالب تجار الجملة بسوق الحبشى تمهيدا لنقلهم إلى السوق الجديد بماقوسة وتشمل تلك الأعمال تمهيد الطريق والرصف و اقامة سور حول المنطقة وتجهيز المدخل المؤدي للسوق و التأكد من الانتهاء من أعمال الإنارة و المياه و الاتصالات وكافة الخدمات اللوجيستية.

كما زار المحافظ منطقة الحبشى وسط المدينة والسوق القديم حيث التقى خلال الزيارة بالأهالي واستمع إلى احتياجاتهم، موجها بصرف إعانات عاجلة لعدد من السيدات وكبار السن وأصحاب الحالات الإنسانية.

كما اجرى حوارا مع الباعة للاطمئنان على توافر كافة أنواع الخضروات والفاكهة والالتزام بالأسعار المقررة ، ثم التقى بعدد من تجار الجملة بسوق الحبشى واستمع الى مطالبهم وتجاذب معهم أطراف الحديث وسط أجواء من الود و التفاهم والحرص على المصلحة العامة فى خطوة هادفة إلى تطوير المنطقة والمساهمة فى توسيع فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة فى مجالي التجارة و التسوق بالمحافظة حيث سيحقق السوق نقلة نوعية تعود بالنفع على الجميع تجارا و مواطنين.

واختتم المحافظ جولته الميدانية متوجهاً إلى منطقة طه السبع بحى غرب المدينة و سكة تلة حيث تفقد المحافظ عددا من المحال التجارية و مركز الصيانة موجها بازالة بعض الإشغالات لتحقيق المزيد من السيولة المرورية فى هذه المنطقة الحيوية المؤدية إلى موقف تلة وتقسيم شادى بحى غرب مدينة المنيا .

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، والنائب علي بدوي، عضو مجلس النواب، واللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير المساعد، وأحمد راضي، رئيس الغرفة التجارية بالمنيا، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا.

