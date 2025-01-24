محافظ القليوبية يناقش أعمال توسعة نفق سعد زغلول بمدينة بنها

القليوبية ـ إبراهيم سالم

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اجتماعا مع الدكتور فتحي سعد أستاذ الكباري الإنشائية بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، وذلك لمناقشة أعمال توسعة نفق سعد زغلول أسفل خط السكة الحديد بمدينة بنها، والذي يربط بين حي المنشية ووسط مدينة بنها، وبنها الجديدة.

وأوضح المحافظ، أن أعمال التوسعة ستسهم في إنهاء أزمة المرور بوسط المدينة ببنها لتخفيف التكدسات المرورية بتلك المناطق الحيوية، لتكتمل منظومة تطوير مدينة بنها ويشعر المواطن بتحسن الخدمة وتحقيق السيولة المرورية.

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ، بسرعة تنفيذ جسات للتربة وذلك بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد، كما تناول الاجتماع استعراض ومناقشة الحلول التنفيذية لتنفيذ النفق والذي يعد الأول من نوعه نظرا لتنفيذه تحت أكثر من خط للسكة الحديدية بدون إيقاف القطارات ذلك بطرق هندسية حديثة لإنشاء الأنفاق ومناقشة كافة التنسيقات الخاصة بجميع المرافق الموجودة بالطريق والآليات التنفيذية للتعامل معها حتى يتسنى البدء فى تنفيذ المشروع.

حضر الاجتماع اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار المشروعات، واللواء مجدي عبد المتعال رئيس مجلس مدينة بنها، والمهندس ياسر مرعي مدير عام الشبكات الأرضية، والمهندسة حسناء سعيد مدير عام الشئون الهندسية، والمهندس محمد إبراهيم فودة عضو مجلس تنفيذي شركة المقاولين العرب ورئيس قطاع الإنفاق وميناء دمياط، والمهندس إيمان فاروق مدير إدارة الإنفاق والشدات المنزلقة.