ما هو تمثال الأنزاك.. وإلى أين تم نقله بعد أن كان فى بورسعيد؟

بورسعيد - محمد عزام

لموقعها الاستراتيجي والحغرافي المميز، تعرضت محافظة بورسعيد لوجود العديد من الجنسيات، ولذلك تكثُر فيها الذكريات من مباني وتماثيل وغيرها .

ففي حديقة كازينو بالاس - حديقة التاريخ سابقاً وحالياً الحديقة المجاورة لساحة مصر والتي تطل على شارع السلطان حسين " فلسطين حالياً " بنطاق حي الشرق في بورسعيد كان يتواجد تمثال الأنزاك أو ” The Desert Mounted Corps Memorial ولكنه معروف بإسم the Light Horse Memorial أو بلقب نصب الأنزاك .. Anzac monument، والذي أطلق عليه أهالي المدينة اسم تمثال الجندي المجهول، وهو على هيئة جنديين يعتليان حصانين إحداهما جندي أسترالي والآخر نيوزيلندي.

واختيرت بورسعيد لوضع التمثال بها ليكون بمثابة نصب تذكاري لقتلى الجنود النيوزلانديين والأستراليين فى المنطقة خلال الحرب العالمية الأولى، لوجود المستشفى الأسترالي والمستشفى النيوزلاندي في بورسعيد ودفن القتلى من الجنود في مقابر الكومونولث بالمدينة.

ومع العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956، هجمت مجموعة من الشباب على التمثال حتى تهشم وتحطم تمامًا واختفى جسد الفارس الأسترالي .

وبعدها بفترة طلبت الحكومتين النيوزيلندية والأسترالية باستعادة التمثال وقاعدته الجرانيتية، وهو ما وافقت عليه مصر ، وتم شحنهم بحرًا الى أستراليا.

ونظرًا لأنه كان من الصعب ترميم التمثال، قررت الحكومتان الأسترالية والنيوزيلاندية عمل نسخة منه ووضعه في أستراليا، وبالفعل تم الإنتهاء منها عام 1964، وتم وضعه في ألباني غرب أستراليا في نفس المكان الذي تجمعت فيه قافلة الفرسان قبل الرحيل للحرب، كما وضعت رأس حصان التمثال المكسورة بإحدى ميادينها.



الأنزاك



بعد إسقاط التمثال



نقل التمثال الأنزاك



