اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 يناير 2025 10:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

على طريقة الأفلام.. عروسان يحتفلان بزفافها داخل قطار قصب السكر فى قنا.. صور

الجمعة، 24 يناير 2025 04:43 م
على طريقة الأفلام.. عروسان يحتفلان بزفافها داخل قطار قصب السكر فى قنا.. صور احتفال العروسين
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في مشهد غريب وغير مألوف هنا في قنا، احتفل عروسان على طريقة الأفلام بحفل زفافها داخل قطار قصب سكر بقرية المراشدة في مركز الوقف.

وجاءت فكرة احتفال العروسين بالتزامن مع انطلاق موسم حصاد قصب السكر، الذي يعد أحد أهم المواسم الزراعية وتحتل محافظة قنا الصدارة في إنتاجه.

وانتشر علي صفحات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر العريس والعروس وسط الأهل والأصدقاء داخل القطار المخصص لنقل القصب والتواجد علي عرباته الخارجية، معللين ذلك أنها فكرة لنشر التراث الصعيدي والحفاظ علي أهمية الزراعات التي تشتهر بها تلك الأماكن.

IMG_1640
 

 

IMG_1643
 

 

IMG_1644
 

 







مشاركة

احتفال عروسين

احتفال عروسين بقطار قصب

محافظة قنا

اخبار قنا

قصب السكر

قطار اقصب

اليوم السابع بلس

اغرب حفل زفاف






الرجوع الى أعلى الصفحة