على طريقة الأفلام.. عروسان يحتفلان بزفافها داخل قطار قصب السكر فى قنا.. صور

قنا صابر سعيد

في مشهد غريب وغير مألوف هنا في قنا، احتفل عروسان على طريقة الأفلام بحفل زفافها داخل قطار قصب سكر بقرية المراشدة في مركز الوقف.

وجاءت فكرة احتفال العروسين بالتزامن مع انطلاق موسم حصاد قصب السكر، الذي يعد أحد أهم المواسم الزراعية وتحتل محافظة قنا الصدارة في إنتاجه.

وانتشر علي صفحات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر العريس والعروس وسط الأهل والأصدقاء داخل القطار المخصص لنقل القصب والتواجد علي عرباته الخارجية، معللين ذلك أنها فكرة لنشر التراث الصعيدي والحفاظ علي أهمية الزراعات التي تشتهر بها تلك الأماكن.