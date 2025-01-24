طيور النورس تكسو مياه بحيرة التمساح فى الإسماعيلية... فيديو

الإسماعيلية-صبرى غانم

أجرى تليفزيون اليوم السابع تقريرا مصورا من أمام بحيرة التمساح المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس رصد البث تجمع إعداد كبيرة من طيور النورس المهاجرة فى مشهد يحدث لأول مرة في محافظة الإسماعيلية.

حيث أن طيور النورس دائما متواجدة على المعديات فى محافظة بورسعيد تلاعب وتداعب مستقلى المعديات أثناء عبورهم قناة السويس ويقوم الأهالي بمداعبة طيور النورس واعطائهم الطعام من الفواكه والخضروات.

وظهرت اليوم طيور النورس بإعداد كبيرة على شاطئ بحيرة التمساح بالإسماعيلية.



طيور النزورس ببحيرة التمساح