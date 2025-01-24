اليوم السابع
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"طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى بيروت وبغداد مطلع فبراير

الجمعة، 24 يناير 2025 05:44 م
"طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى بيروت وبغداد مطلع فبراير طيران الإمارات
إيمان حنا

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أعلنت شركة طيران الإمارات اليوم الجمعة استئناف رحلاتها اليومية إلى بيروت، وبغداد اعتباراً من الأول من فبراير المقبل. وفق وكالة الأنباء الإماراتية وام.

وأعلنت شركة طيران الإمارات تشغيل رحلتها اليومية إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بطائرتها البوينج 777-300ER بتقسيم الثلاث درجات، ما يوفر أكثر من 5000 مقعد في كلا الاتجاهين أسبوعياً.

كما أعلنت الشركة - في بيان أصدرته اليوم الجمعة - إطلاق خدمتها اليومية الثانية إلى بيروت؛ اعتباراً من 1 أبريل، والمقرر تشغيلها أيضاً بطائرة البوينج 777-300ER بتقسيم الثلاث درجات. وأشارت إلى أنها ستشغل طائرتها البوينج 777 لرحلتها اليومية إلى بغداد







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