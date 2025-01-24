سهم الزمالك يواجه الاحتلال.. شعار الأبيض شاهد على جرائم إسرائيل فى غزة

كتب أحمد جمعة

وثق عدد من النشطاء الفلسطينيين شمال قطاع غزة استهداف المدفعية الإسرائيلية لمنزل أسرة فلسطينية تشجع نادي الزمالك المصرى خلال العمليات العسكرية للاحتلال خلال الـ 15 شهرا الماضية، ورغم الدمار والخراب إلى أن "سهم الزمالك" ظل صامدا فى مواجهة مدافع الاحتلال.

علم نادى الزمالك فى غزة

ويشجع آلاف السكان الفلسطينيين في قطاع غزة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وقد تشكلت عدد من الروابط الرياضية التي تدعم الفريقين وتناصرهما في كافة مبارياتهما الإفريقية أو المحلية أو الدولية.

خسر قطاع الرياضة الفلسطيني الكثير من الأبطال الرياضيين، ولكن الفاجعة الأكبر كانت استشهاد هاني المصدّر، البطل "الأيقونة" الذي استشهد فى يناير 2023 بشظايا صاروخ أطلقه الطيران الإسرائيلي قرب منزله في قرية المصدّر بمحافظة الوسطى في غزة، "أسطورة " الملاعب الفلسطينى، صاحب الاثنين والأربعين عامًا ترك خلفه أثرًا مميزاً في الملاعب الفلسطينية كلاعب ومدرب، ليشكل فقدانه ألماً كبير في قلوب عائلته ومحبيه، وخسارة أخرى جديدة لكرة القدم الفلسطينية.

ودمر الاحتلال الاسرائيلي مقريّ الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم واللجنة الأولمبية الفلسطينية في غزة خلال عدوانها الوحشي والمستمر على الشعب الفلسطيني في القطاع.

ويحتاج القطاع الرياضي في غزة لعدة سنوات لإعادة ما تم تدميره لأن هذا الدمار الكبير والهائل الذي تعرضت له غزة بمثابة زلزال متواصل أدى لتدمير البنية التحتية والمؤسسات الرياضية، حيث أظهر التقييم الأولى أن القطاع يحتاج حوالي 5 سنوات لإعادة بناء ما تم تدميره حال توفرت الأموال والمواد اللازمة لذلك.

ورغم تعرض الحركة الرياضية الفلسطينية لخراب ودمار إلا أن الشعب الفلسطيني وكافة الرياضيين يتمسكون بحلم ممارسة الرياضة على أنقاض ما تم تدميره حين يتم جمع الأشلاء ومسح الدماء في ساحات وملاعب الكرة داخل القطاع.