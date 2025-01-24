اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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سلطنة عُمان تدين العدوان الإسرائيلي على جنين

الجمعة، 24 يناير 2025 05:00 م
سلطنة عُمان تدين العدوان الإسرائيلي على جنين غزة
أ ش أ

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أدانت سلطنة عُمان، العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتل.

وأعربت وزارة الخارجية العُمانية في بيان صدر عنها، الجمعة، أوردته وكالة الأنباء العمانية ، عن إدانة سلطنة عُمان للهجوم الذي تشنّه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، والذي أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين الأبرياء، إضافة إلى التدمير الممنهج للبنية الأساسية والممتلكات.

وناشدت سلطنة عُمان المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوضع حد لهذه الاعتداءات المستمرة ومحاسبة مرتكبيها ضمن مسؤولياته القانونية والإنسانية في ترسيخ العدالة ورفع الظلم الذي يواجهه السكان والمدنيون العزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.

كما أكدت على مواقفها الراسخة والداعية إلى تحقيق السلام العادل والدائم وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.







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