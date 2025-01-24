ساعة لمحاولة إنعاش عضلة القلب.. الصحة تنعي الدكتور أحمد ماهر طبيب معهد ناصر

كتب وليد عبد السلام

نعى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الطبيب أحمد ماهر منصور أخصائي جراحة القلب بمعهد ناصر -داعيا المولى عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان الطبيب أحمد ماهر منصور، قد توفي، صباح اليوم الجمعة، خلال نوبتجية عمله في معهد ناصر، نتيجة توقف مفاجئ في عضلة القلب، وبعد محاولات لإنعاش قلبه استمرّت لمدة ساعة، دون استجابة.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وجه نائبه لشئون المتابعة والحوكمة الدكتور محمد الطيب بسرعة التحقيق في أسباب وفاة إحدى نزيلات مستشفى شبرامنت المركزي والتي توفيت جراء تعرضها لحادث داخل مصعد المستشفى.

وشدد الدكتور خالد عبد الغفار، على الوقوف على الجداول الزمنية لأعمال الصيانة الدورية الخاصة بالمصاعد وكافة مرافق المستشفى، ومراجعة أي أعطال، وتحديد أوجه القصور، ورفع تقرير مفصل بأسباب الحادث في أقل من 24 ساعة، مع توفير كامل احتياجات جهات التحقيق القضائية، لتحديد المسئول عن هذا الحادث الأليم.

وتوجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بأحر التعازي لأسرة المتوفاة، داعيا المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.