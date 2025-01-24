جامعة سوهاج تحقق مراكز متقدمة فى تصنيف مجلة تايمز للجامعات العالمية

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن الجامعة حققت تميزًا في العديد من المجالات العلمية خلال العام الحالي، طبقاً لتصنيف مجلة تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية حيث جاءت العلوم الفيزيائية: في الفئة (601-800)، والهندسة: الفئة (601-800)،والعلوم الإكلينيكية والصحة: الفئة (801-1000)،وعلوم الحياة: الفئة (801-1000)

وقال "النعماني" إنه علي المستوى الإقليمي، جاءت جامعة سوهاج ضمن أفضل (141-160) جامعة عربية وفق تصنيف التايمز لعام 2024. أما عالميًا، فقد حجزت مكانها ضمن أفضل (1201-1500) جامعة في تصنيف التايمز لعام 2025.

مشيراً ان هذه النتائج تُبرز التقدم الملحوظ الذي حققته الجامعة على المستويين العربي والعالمي، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي.

وأوضح الدكتور عمرو عبد الحميد مدير مركز النشر العلمي ان تصنيف مجلة تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية أحد أبرز التصنيفات السنوية للجامعات، حيث يتم نشره بواسطة مجلة “تايمز للتعليم العالي”.

ويعتمد على منهجية شاملة ترتكز على 13 مؤشرًا رئيسيًا موزعة على خمس فئات التدريس: 30% من الدرجة النهائية، البحث: 30% من الدرجة النهائية، الاستشهادات بأبحاث الجامعة: 32.5%، المكانة الدولية: 5%، حجم الدخل: 2.5%.