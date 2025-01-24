تشييع جثمان لاعب توفى بأرض ملعب مركز شباب خلال مباراة ودية فى الإسكندرية

الإسكندرية ـأحمد الزغبي

شيع أسرة وأصدقاء و أهالى منطقة الحضرة بمحافظة الإسكندرية جنازة اللاعب أدهم محمد حمودة الشهير ب"بوبو"،الذى توفى إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة فى أرض الملعب أثناء تمرين مشترك مع فريق مركز شباب أمبروزو،خلال مباراة ودية.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بسقوط لاعب داخل أحد مراكز الشباب في منطقة الحضرة ،وعقب نقله إلي أحدي المستشفيات توفي متأثرا باذمة قلبية .

كانت جهات التحقيق، قررت طلب تحريات المباحث حول وفاة اللاعب أدهم محمد حمودة الشهير ب"بوبو"، مواليد 2007، لاعب فريق كرة القدم بمركز شباب النصر، إثر اصابته بأزمة قلبية مفاجئة في أرض الملعب أثناء تمرين مشترك مع فريق مركز شباب امبروزو، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

كان قد توفي، أمس الخميس، اللاعب أدهم محمد حمودة الشهير ب "بوبو" مواليد 2007؛ لاعب فريق كرة القدم بمركز شباب النصر في الإسكندرية إثر أزمة قلبية مفاجئة في أرض الملعب أثناء تمرين مشترك مع فريق مركز شباب امبروزو.



تشييع جثمان لاعب توفي في مباراة ودية بالإسكندرية