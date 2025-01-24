انقطاع خدمة الإنترنت عن العاصمة السورية دمشق وريفها لعدة ساعات

محمد جمال

أفادت وسائل إعلام سورية بأن خدمة الإنترنت انقطعت اليوم الجمعة فى العاصمة السورية دمشق وريفها، وأوضح أن الانقطاع استمر لعدة ساعات فى الخدمة المقدمة عبر شبكة الهواتف المحمولة والمزودات الأرضية.

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المكتب الإعلامى فى وزارة الاتصالات، قوله إن فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار فى أنحاء سوريا، وكان آخرها أعمال تخريب وقطع مسارين ضوئيين على طريق دمشق/حمص، مما أدى إلى انقطاع الإنترنت عن العاصمة وريفها وعدة مناطق أخرى.

وأضافت الوكالة، أن ورشات الصيانة عملت على إصلاح الأضرار وإعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن وزارة الاتصالات تعمل مع الجهات المختصة لكشف هوية المخربين وتسليمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وفى 8 ديسمبر 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق وقبلها مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.

وفى اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التى كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.