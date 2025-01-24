الولايات المتحدة تؤكد التزامها بحلف الناتو وأهميته للأمن الدولى

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أكد وزير الخارجية الأمريكي الجديد ماركو روبيو ، التزام الولايات المتحدة بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأهمية التحالف للأمن الدولي.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه روبيو مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، لتوضيح أولويات السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، وفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية.



وناقش الجانبان خلال الاتصال الهاتفي أهمية وجود حلفاء دفاعيين قادرين وكذلك ضرورة تقاسم الأعباء الحقيقية.



كما ناقشا أهمية إنهاء حرب روسيا وأوكرانيا والحاجة إلى التوصل لحل سلمي.. وأشارا إلى أن المنطقة الأوروأطلسية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ مرتبطتان ارتباطا وثيقا، وأكدا ضرورة تعزيز التعاون والتفاهم بين المنطقتين.