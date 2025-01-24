اليوم السابع
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الكشف على 2500 مواطن ضمن قافلة طبية بقرية كفر العرب فى الغربية

الجمعة، 24 يناير 2025 04:39 م
الكشف على 2500 مواطن ضمن قافلة طبية بقرية كفر العرب فى الغربية جانب من القافلة
الغربية محمد طارق

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نظمت الإدارة الصحية بمركز ومدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن قافلة كبيرة كبري لتوقيع الكشف علي المواطنين وصرف العلاج بالمجان، لأهالي مجالس قروية سنباط وشرشابة، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء في جميع التخصصات.

وأكدت الدكتورة زينب عميرة مدير الإدارة الصحية، أن القافلة الطبية تعد أحد أكبر القوافل التي تم تنفيذها داخل المركز والمدينة، والتي يتم خلالها توقيع الكشف للطبي، وإجراء كافة التحاليل الطبية الخاصة بالأمراض المزمنة كالسكر ووظائف الكلي والكبد والكوليسترول والدهون جميعهم بالمجان، وكذلك صرف العلاج اللازم.

وأوضح الدكتور أحمد خير الدين استشاري أمراض لكلي وأمين الحزب بالمدينة، أن القافلة بدأت في إستقبال الأهالي لتوقيع الكشف عليهم والتحاليل بعد صلاة الجمعة مباشرة، مشيراً إلي أن الأطباء في أكثر من 15 تخصص يشاركون جميعهم للكشف علي أهالي القرية والقري المجاورة بالمجان ودون تحمل أي تكاليف مالية.

 

القافلة الطبية بقرية كفر العرب
القافلة الطبية بقرية كفر العرب

 

القافلة الطبية
القافلة الطبية

 

القاقلة
القاقلة

 







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