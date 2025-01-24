الدفاعات الجوية الروسية تعترض طائرات مسيرة في سماء موسكو

وكالات

أعلن عمدة مدينة موسكو سيرجي سوبيانين فجر اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت طائرات مسيرة كانت متجهة نحو المدينة فوق منطقتي كولومنا ورامينسكوي.

وكتب سوبيانين في قناته على "تلغرام": "تم اعتراض هجوم للطائرات المسيرة من قبل قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع في منطقتي كولومنا ورامينسكوي. وفقا للبيانات الأولية، لم تُسجل أي أضرار أو إصابات في موقع سقوط الحطام".

وأضاف أن فرق الطوارئ تعمل في الموقع لتقييم الوضع.

كما أعلن المتحدث الرسمي لهيئة الطيران الفيدرالية الروسية عبر قناته على "تلغرام" عن فرض قيود مؤقتة على عمل مطاري "دوموديدوفو" و"جوكوفسكي" بدءا من الساعة 00:22 بتوقيت موسكو، وذلك لضمان سلامة الرحلات الجوية.

وكتب المتحدث باسم الهيئة: "لضمان سلامة الرحلات الجوية، تم فرض قيود مؤقتة على عمل مطاري 'دوموديدوفو' و'جوكوفسكي' بدءا من الساعة 00:22 بتوقيت موسكو".

وأضاف: "المطارات مؤقتا لا تستقبل ولا تُقلع منها أي رحلات جوية. طواقم الطائرات ومراقبو الحركة الجوية وفرق المطارات تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الرحلات – وتلك الأولوية القصوى".

وسبق أن أُعلن عن اعتراض هجمات للطائرات المسيرة في مقاطعات ريازان وتولا وكورسك وليبيتسك.

وفي وقت سابق مساء الخميس، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وسائل الدفاع الجوي دمرت 49 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق كورسك وبريانسك وبيلغورود، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم.

وتحاول القوات المسلحة الأوكرانية بشكل شبه يومي استهداف مناطق روسية، حيث تتعرض المناطق الحدودية للهجمات بشكل متكرر، متبعة أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.