الخارجية الأمريكية: روبيو تعهد لنظيره الإسرائيلى بالمساعدة بتحرير المحتجزين

أحمد علوى

أفادت وسائل إعلام بأن وزير الخارجية الأمريكى الجديد، ماركو روبيو أكد لنظيره الإسرائيلي دعم الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل.

كما تعهد روبيو لنظيره الإسرائيلي بالمساعدة في تحرير الرهائن المتبقين في غزة.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي ثمّن الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأمريكية والدور المحوري الذي تضطلع به مصر في منطقة الشرق الأوسط، مشيداً بالجهود التي بذلتها مصر للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في غزة. وشدد على أن الإدارة الجديدة حريصة على دفع علاقات التعاون الثنائي مع مصر قدماً في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة.