البرلمان العربى: الهجوم الإسرائيلى على الضفة يهدد بتدمير جهود وقف الحرب

وكالات

أدان البرلمان العربي، بأشد العبارات، التصعيد الخطير لجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، على مدن وقرى الضفة الغربية.

وقال رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي إن الهجوم العسكري "الوحشي" على مدينة جنين ومخيمها، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، ينذر بتفجر الأوضاع الأمنية والإنسانية، وتدمير كل الجهود الرامية للسلام ووقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية عن هذا التصعيد.

وأضاف اليماحي أن ما يحدث في مدينة جنين والتي باتت شاهدة على جرائم وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، هو استكمال لحرب الإبادة الجماعية التي بدأها في قطاع غزة، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن، والإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا التصعيد ووضع حد لجرائم وانتهاكات حكومة الاحتلال ومستوطنيها، ومحاسبتهم على جرائمهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتدخل الفوري لإجبار كيان الاحتلال على وقف جميع أنشطته الاستعمارية، ووقف جرائم مستوطنيه، والعودة إلى الانخراط الجدي في المفاوضات لتحقيق السلام العادل والشامل، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية بمدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي، فيما أسفرت العملية حتى صباح الخميس عن 12 قتيلا وفق مصادر طبية فلسطينية.