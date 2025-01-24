الاحتلال الإسرائيلى يجرف مدخل بلدة اليامون غرب جنين ويقتحم عدة بلدات بالضفة

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أقدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الجمعة على تجريف مدخل بلدة اليامون غرب مدينة جنين.



وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال دمرت ميدان الشهيد إسلام خمايسة الواقع على مدخل البلدة ، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية ، اعتقلت فجر اليوم، الشاب عبادة فواز السمار بعد مداهمة منزله وتفتيشه في اليامون.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية عدوانها على مدينة ومخيم جنين لليوم الرابع على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 12 مواطنا وإصابة واعتقال العشرات، وإحداث دمار كبير في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.



كما اقتحمت قوات الاحتلال ، اليوم الجمعة، قرية واد رحال جنوب بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت واد رحال وداهمت العديد من المنازل .. كما اقتحمت قرية الناقورة شمال نابلس، وحطمت أقفال أبواب نبع هارون وسط القرية.



وأفاد رئيس مجلس الناقورة هاشم محسن لـ"وفا"، بأن الاحتلال اقتحم المنطقة المحيطة بنبع هارون وسط القرية، وداهم منطقة النبع وحطم أقفاله، ومن ثم اقتحم منطقة "قلعة الشيخ شعلة" الأثرية.. وأشار إلى أن القرية تتعرض لاعتداءات متواصلة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، إذ يعتدون على المزارعين ويستولون على محاصيلهم، وعلى مضخات المياه، إضافة إلى تخريب شبكات المياه، كما جرفوا قبل نحو أسبوعين أراض تمهيدا لإقامة بؤرة استعمارية جديدة على أراضي القرية.



واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية جنوب جنين.. وقالت مصادر محلية، إن أليات عسكرية اقتحمت البلدة، وحاصرت منزلاً، وطالب جنود الاحتلال المتواجدين فيه بالخروج منه.



وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال أطلقت قذائف "اينيرجا" تجاه المنزل، فيما وقعت مواجهات عنيفة في البلدة.

وأشار إلى أن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى قباطية وسط تحليق طائرة مروحية في سماء البلدة.