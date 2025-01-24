الأونروا: 88% من المدارس فى غزة مدمرة و660 ألف طفل لا يزالون خارج المدارس

كتب محمد شعلان

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن 88% من المدارس في قطاع غزة مدمرة ونحو 660 ألف طفل في غزة لا يزالون خارج المدارس، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقالت الاونروا إن التقارير تفيد بأن الحرب الإسرائيلية على غزة أدت إلى استشهاد أكثر من 14500 طفل وموظفو الوكالة يعملون على مدار الساعة لتقديم الإغاثة الإنسانية التي لا غنى عنها للاجئين الفلسطينيين، مؤكدة أنه رغم وقف إطلاق النار في غزة يواجهون عقبات كبيرة على رأسها القانون الذي اعتمده الكنيست لوقف عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.