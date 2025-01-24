اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 يناير 2025 11:37 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الأونروا: 88% من المدارس فى غزة مدمرة و660 ألف طفل لا يزالون خارج المدارس

الجمعة، 24 يناير 2025 11:31 ص
الأونروا: 88% من المدارس فى غزة مدمرة و660 ألف طفل لا يزالون خارج المدارس اطفال غزة
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن 88% من المدارس في قطاع غزة مدمرة ونحو 660 ألف طفل في غزة لا يزالون خارج المدارس، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقالت الاونروا إن التقارير تفيد بأن الحرب الإسرائيلية على غزة أدت إلى استشهاد أكثر من 14500 طفل وموظفو الوكالة يعملون على مدار الساعة لتقديم الإغاثة الإنسانية التي لا غنى عنها للاجئين الفلسطينيين، مؤكدة أنه رغم وقف إطلاق النار في غزة يواجهون عقبات كبيرة على رأسها القانون الذي اعتمده الكنيست لوقف عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.







مشاركة

الاونروا

غزة

الحرب على غزة

الاحتلال الإسرائيلي

قصف غزة

القاهرة الإخبارية

شهداء غزة

إسرائيل






الرجوع الى أعلى الصفحة