الأونروا: نعمل على مدار الساعة لدعم العائدين إلى شمال قطاع غزة

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قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، "منذ وقف إطلاق النار بقطاع غزة، بدأ الفلسطينيون العودة إلى ما تبقى من منازلهم، ومعظمها إما مدمرة أو غير صالحة للسكن"، بعد إبادة إسرائيلية دامت أكثر من 15 شهرا.



وكتبت الوكالة الأممية - فى منشور على حسابها عبر منصة إكس، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) -: "رغم التحديات الهائلة والظروف المزرية، تعمل الأونروا على دعم الفلسطينيين فى غزة بالطعام، وغيره من المساعدات المنقذة للحياة".



وشددت على أن "الاحتياجات بالقطاع هائلة بعد 15 شهرًا من القصف الإسرائيلى وكميات قليلة من المساعدات الإنسانية التى كان من المسموح دخولها سابقًا".



وأشارت الأونروا إلى أن فرقها "تعمل على مدار الساعة لدعم العائدين إلى شمال قطاع غزة".



من جهة أخرى، أصيب شاب فلسطينى مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى بلدة يعبد جنوب جنين، بالضفة الغربية المحتلة.



وقالت مصادر طبية إن شاباً أصيب بالرصاص الحى فى الفخذ، ونقل إلى مركز البلدة للعلاج، ووصفت إصابته بالمتوسطة.



وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد وأطلقت الرصاص تجاه المواطنين.



وتواصل قوات الاحتلال عدوانها غير المسبوق لليوم الثالث على التوالى على محافظة جنين.



من جهة أخرى، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ست منشآت تجارية فى حى الخلايلة ببلدة الجيب شمال غرب القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.



وذكرت محافظة القدس فى بيان، اليوم، أن هذه المنشآت تشكّل مصدر رزق لنحو 30 أسرة مقدسية، وهى قائمة منذ عام 2004، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت الحى برفقة آليات الهدم، يوم الثلاثاء الماضي، حيث طوّقت المنطقة بالكامل، ومنعت المواطنين من الاقتراب، قبل تنفيذ عملية الهدم.



كما أفادت محافظة القدس، بأن محكمة الاحتلال الإسرائيلى بالقدس المحتلة، أصدرت مؤخراً قرارات تقضى بإجبار مئات المقدسيين على إخلاء من منازلهم فى حى بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، ضمن حملة تهجير قسرى تستهدف الحي.



وذكرت المحافظة أن جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستعمارية حصلت خلال الأسبوعين الماضيين على أحكام قضائية من محكمة الاحتلال بالقدس المحتلة، تقضى بإخلاء 26 عائلة فلسطينية، تضم 154 فردا من منازلها، فى حى بطن الهوى، بزعم أنها تقوم على أراضٍ كانت مملوكة ليهود قبل عام 1948.



وجاء فى تلك الأحكام التى صدرت فى 5 ملفات، أن إخلاء المنازل يجب أن ينفذ خلال الأشهر الستة المقبلة، كما فرضت المحكمة على العائلات الفلسطينية دفع تكاليف المحاكمة بقيمة 50 ألف شيقل عن كل ملف.



كما أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عائلة جعابيص على هدم بنايتها قسرا فى بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.



وقال المواطن محمد جعابيص إن بلدية الاحتلال أخطرتهم بهدم البناية وهددتهم بدفع غرامة تبلغ قرابة 100 ألف شيقل فى حال تنفيذ آلياتها لعملية الهدم، مشيرا إلى أنها تؤوى 30 فردا من عائلته.



ووثقت محافظة القدس، 380 عملية هدم وتجريف للمنازل والمنشآت فى المحافظة خلال عام 2024، منها: (92 عملية هدم ذاتى قسري) و(259 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال)، بالإضافة إلى 29 عملية تجريف، فى حين بلغ عدد عمليات الهدم والتجريف فى المحافظة منذ السابع من أكتوبر 2023، نحو 470 عملية هدم وتجريف.



وفى الخليل، أخطرت قوات الاحتلال بهدم منزل فى مدينة الخليل، واقتحمت منزلا ومستودعات وفتشتها، واحتجزت مواطنين فى مسافر يطا جنوبا.



من جهة أخرى، أغلقت قوات الاحتلال بوابة جسر جبارة عند المدخل الجنوبى لمدينة طولكرم، مع تمركز لآلية عسكرية وانتشار لجنود المشاة بالقرب منها، ومنعت المركبات من الدخول إلى المدينة أو الخروج منها.



ومنذ دخول إعلان "وقف إطلاق النار" فى قطاع غزة حيز التنفيذ الأحد الماضي، شدد الاحتلال الإسرائيلى من إجراءاته العسكرية فى الضفة الغربية، عبر نصب الحواجز والبوابات الحديدية عند مداخل القرى والمدن الفلسطينية.



ووصل عدد الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية، التى نصبها الاحتلال فى الضفة الغربية إلى 898 حاجزا وبوابة، منها 18 بوابة حديدية نصبها الاحتلال منذ بداية العام الجارى 2025، و(146) بوابة حديدية نصبها الاحتلال بعد السابع من أكتوبر 2023، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.