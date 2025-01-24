الأمم المتحدة: أحداث الضفة قد تتسبب فى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

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حذرت منظمة الأمم المتحدة اليوم /الجمعة/ من أن العمليات الإسرائيلية فى الضفة الغربية قد تتسبب فى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان - فى تصريح صحفى اليوم - إن العمليات الإسرائيلية فى الضفة الغربية أسفرت عن مقتل 12 فلسطينيا على الأقل وإصابة 40 آخرين منذ يوم الثلاثاء الماضي، داعيا إسرائيل إلى إنهاء أعمال العنف على الفور ووقف توسيع المستوطنات.

وتابع "نحن قلقون بسبب التصريحات المتكررة من بعض المسئولين الإسرائيليين بشأن خطط توسيع المستوطنات، ونؤكد مجددا أن نقل إسرائيل لسكانها المدنيين إلى الأراضى التى تحتلها يرقى إلى جريمة حرب".