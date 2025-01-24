الأقصر توفر لحوما وسلعا مخفضة للمواطنين فى أسواق اليوم الواحد بالبياضية والحبيل

الأقصر – أحمد مرعى

خطوة جديدة لدعم المواطنين عبر توفير لحوم وسلع غذائية بأسعار مخفضة عبر نافذ أسوان اليوم الواحد، حيث افتتح الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، أسواق جديدة بعنوان "سوق اليوم الواحد" في مدينة البياضية وقرية الحبيل، وذلك استمراراً لافتتاح أسواق اليوم الواحد وتعميمها على جميع المحافظات، وبناء على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، وتوجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وبإشراف الدكتور عبد الخالق حسين مدني رئيس مركز ومدينة البياضية.

وشهدت تلك الأسواق إقبالًا واسعًا من أهالي مدينة البياضية وقرية الحبيل، والذين أشادوا بجودة المنتجات المعروضة وتنوعها، بالإضافة إلى التنظيم الجيد والخدمات المقدمة، مما يعكس حرص المحافظة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وجدير بالذكر أن مثل هذه المبادرات تأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في جميع المحافظات .

وأكد الدكتور عبدالخالق حسين رئيس مدينة البياضية، على إنه يضم سوق مدينة البياضية عدد 10 عارضين، وسوق قرية الحبيل عدد 8 عارضين، بالإضافة إلى عدد 9 سيارات متنقلة ومتوفر بهم مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، بما في ذلك الخضروات والفاكهة واللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن ومنتجات الألبان والبقوليات والزيوت، بتخفيضات تصل إلى 30%، مما يجعلها فرصة مميزة للمواطنين للحصول على احتياجاتهم اليومية بجودة عالية وأسعار تناسب الجميع.



متابعة حالة السلع فى السيارات المتنقلة ضمن أسواق اليوم الواحد



توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى أسواق البياضية



متابعة توفير لحوم بأسعار مخفضة بالأسواق



9 سيارات متنقلة ومتوفر بهم مجموعة متنوعة من السلع الأساسية



السيارات المتنقلة متوفر بهم مجموعة متنوعة من السلع الأساسية



سيارات متنقلة ومتوفر بهم مجموعة متنوعة من السلع الأساسية بالأقصر



جانب من فتح سوقين لخدمة المواطنين في مدينة البياضية وآخر بقرية الحبيل



سيارات متنقلة متوفر بهم مجموعة متنوعة من السلع الأساسية



الأقصر تفتح سوقين لخدمة المواطنين في مدينة البياضية وآخر بقرية الحبيل



فتح سوقين لخدمة المواطنين في مدينة البياضية وآخر بقرية الحبيل



افتتاح سوقين لخدمة المواطنين في مدينة البياضية وآخر بقرية الحبيل