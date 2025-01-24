اليوم السابع
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الجمعة، 24 يناير 2025 10:15 م
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إزالة 687 حالة إشغال طريق وضبط 752 عبوة مواد غذائية فاسدة فى البحيرة

الجمعة، 24 يناير 2025 09:18 م
إزالة 687 حالة إشغال طريق وضبط 752 عبوة مواد غذائية فاسدة فى البحيرة إزالة تعديات
البحيرة - ناصر جودة

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وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، القيادات التنفيذية بضرورة تكثيف الحملات الرقابية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطرق، وذلك لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشددت محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة لتلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة، وذلك لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

وفى هذا السياق، شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق .

وأسفرت تلك الحملات، عن رفع 687  حالة  إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك داخل مراكز المحافظة، وتحرر عن المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها إلى الجهات المختصة لإتخاذ شئونها.

في سياق متصل، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة ،عدة حملات تموينية على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية.

وأسفرت تلك الحملات التى أشرف عليها محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين عن ضبط 752 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ،كما تم تحرير 24 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.







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