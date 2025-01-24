إحياء ذكرى الإسراء والمعراج على ضفة قناة السويس ببورسعيد.. فيديو

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً ، مساء اليوم الجمعة، من حفلة إنشاد ديني إحياءً لذكرى الإسراء والمعراج، بنادي السلام البحري المطل علي ضفة قناة السويس بمدينة بورفؤاد.

شهد الحفل حضور المئات من أهالي محافظة بورسعيد الذين تجاوبوا مع الأناشيد الدينية التي أحيتها إحدى فرق الإنشاد الديني .

وتنوعت الابتهالات ما بين الخاصة بالشيخ نصر الدين طوبار والنقشبندي ، وأنشودة للشيخ العفاسي ، وأغاني كـ "قمرٌ" والمسك فاح ، وغيرها .

ويطل نادي السلام البحري على إحدى ضفاف قناة السويس في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد .



خلال الإحتفالية



الفرقة والاهالي والاطفال



تجمعات الاهالي