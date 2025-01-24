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بالأناشيد الدينية..

إحياء ذكرى الإسراء والمعراج على ضفة قناة السويس ببورسعيد.. فيديو

الجمعة، 24 يناير 2025 11:21 م
إحياء ذكرى الإسراء والمعراج على ضفة قناة السويس ببورسعيد.. فيديو فرقة الإنشاد الديني
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً ، مساء اليوم الجمعة، من حفلة إنشاد ديني إحياءً لذكرى الإسراء والمعراج، بنادي السلام البحري المطل علي ضفة قناة السويس بمدينة بورفؤاد.

شهد الحفل حضور المئات من أهالي محافظة بورسعيد الذين تجاوبوا مع الأناشيد الدينية التي أحيتها إحدى فرق الإنشاد الديني .

وتنوعت الابتهالات ما بين الخاصة بالشيخ نصر الدين طوبار والنقشبندي ، وأنشودة للشيخ العفاسي ، وأغاني كـ "قمرٌ" والمسك فاح ، وغيرها .

ويطل نادي السلام البحري على إحدى ضفاف قناة السويس في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد .

خلال الإحتفالية
خلال الإحتفالية

 

الفرقة والاهالي والاطفال
الفرقة والاهالي والاطفال

 

تجمعات الاهالي
تجمعات الاهالي

 

الفرقة
الفرقة

 







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