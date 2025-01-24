"أنت عند الله غال".. مبادرة بسوهاج للتوعية بخطورة التفكير فى الانتحار

سوهاج محمود مقبول

أطلقت مديرية أوقاف سوهاج، تحت رعاية وزير الأوقاف وبمتابعة من وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، مبادرة توعوية جديدة بعنوان "أنت عند الله غال"، بهدف نشر الوعى حول خطورة التفكير فى الآنتحار وتقديم الدعم النفسى للشباب، تهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على الأسباب التى تؤدى إلى الآنتحار وطرق علاجها، استنادًا إلى الأحكام الشرعية.

تبدأ المبادرة غدا السبت ، من خلال نشر محاضرات وندوات توعوية عبر صفحة المديرية الرسمية وبعض المساجد فى سوهاج، تأتى المبادرة فى وقت حرج، حيث شهدت المحافظة مؤخرًا عدة حالات محأولات انتحار، ما استدعى تدخلًا عاجلًا للتوعية بمخاطر هذا السلوك والتصدى له.

تتضمن المبادرة سلسلة من الندوات التى سيلقيها نخبة من الأئمة والواعظات فى المساجد، لتوضيح التداعيات النفسية والاجتماعية للانتحار وأثره على ألفرد والمجتمع. كما سيتم التركيز على أهمية الدعم النفسى وتوجيه الشباب نحو إيجاد حلول بديلة لمشكلاتهم.

وفى هذا السياق، أكدت مديرية الأوقاف أن هذه المبادرة تأتى ضمن إطار الجهود المستمرة للوزارة لمواجهة التحديات النفسية والاجتماعية، وتعزيز القيم الإنسانية التى تحث على احترام النفس والحفاظ على الحياة.