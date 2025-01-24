أخبار مصر.. الطقس غدا السبت 25-1-2025.. شبورة كثيفة وأجواء شديدة البرودة ليلا

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا السبت 25 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء الحرارة على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
وزارة الأوقاف تفتتح 44 مسجدا جديدا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح 44 مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة 24 من يناير 2025، فى مختلف المحافظات، 22 مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و22 مسجدًا صيانة وتطويرًا.
القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية ورجال الشرطة بمناسبة العيد الـ73 للشرطة
بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، برقية تهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة والذى يوافق يوم 25/01/2025، جاء فيها: السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يطيب لى أن أبعث إليكم ولرجال الشرطة بخالص التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة تلك الذكرى التى جسدت الدور البطولى الذى قدمه أبطال الشرطة البواسل حين تصدوا لقوات الإحتلال بمدينة الإسماعيلية عام 1952 مجسدين ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود لرجال الشرطة المصرية.
غزة وسوريا ولبنان.. تفاصيل مباحثات وزير الخارجية ونظيره الأمريكى الجديد
جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة مع نظيره الأمريكى ماركو روبيو، وذلك في إطار التواصل مع الإدارة الأمريكية بعد تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 20 يناير.
دخول 130 شاحنة مساعدات إلى معبرى العوجة وكرم أبو سالم اليوم
أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، منذ قليل، بدخول 130 شاحنة مساعدات إنسانية من بينها 8 شاحنات وقود إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم اليوم وحتى الآن.
كامل الوزير: الشركات المصرية جاهزة لتنفيذ مشروعات وإنشاء وتطوير الموانئ بالسنغال
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، "فاتو ضيوف" وزيرة الصيد البحري والبنية التحتية والموانئ السنغالية لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البنية التحتية والموانئ والنقل البحري، وحضر اللقاء السفير كيمكو دياكيتا سفير جمهورية السنغال بالقاهرة واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري واللواء حسام الدين مصطفى مساعد وزير النقل للشئون الافريقية والسفير احمد رزق مستشار وزير النقل للتعاون الدولي.
القومى للطفولة والأمومة: مصر عازمة على توسيع وتعميق جهود أعمال حقوق الطفل
شاركت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في الحدث الجانبي الذي يقام على هامش فعاليات الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، والمقام خلال الفترة من 24 حتى 28 يناير الجاري في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
الأعلى للجامعات: 49310 آلاف متر لإنشاء مجمع للجامعات بالعاصمة الإدارية ومقرا للمجلس
وافق المجلس الأعلى للجامعات على على استكمال إجراءات تخصيص مساحة 49310 متر مربع لإنشاء المجمع المتكامل للجامعات بمنطقة الجامعات المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مقر المجلس الأعلى للجامعات.
غدا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة
قالت وزارة العمل، إن غدا السبت، الموافق 25 يناير 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 2025 والذي نص على أن: "يكون يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
النقل: تنفيذ 99.5% من أرصفة محطة تحيا مصر 2 بميناء الدخيلة والافتتاح قريبا.. فيديو
اقتربت وزارة النقل من افتتاح مشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، حيث بلغت نسبة تنفيذ إنشاء الأرصفة 99.5%، ويتم إنشاء محطة حاويات عالمية بأحدث التكنولوجيا مع أكبر خط ملاحي في العالم علي رصيف بطول 1200م، من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680م.
أيمن عاشور يوجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية لاستقبال مصابى غزة
عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدورى، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة أسوان.
متحدثة يونيسف فى غزة: 95% من مدارس القطاع دمرت بسبب الحرب الإسرائيلية
أكدت متحدثة يونيسف بقطاع غزة، أن 95% من مدارس القطاع دمرت بسبب الحرب والأطفال حرموا من التعليم وخرجوا من المدارس، مشددة على ضرورة تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
الطقس غدا السبت 25 يناير 2025.. شبورة كثيفة وأجواء شديدة البرودة ليلا
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا السبت 25 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء الحرارة على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.