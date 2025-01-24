أخبار مصر.. الطقس غدا السبت 25-1-2025.. شبورة كثيفة وأجواء شديدة البرودة ليلا

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا السبت 25 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء الحرارة على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

وزارة الأوقاف تفتتح 44 مسجدا جديدا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح 44 مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة 24 من يناير 2025، فى مختلف المحافظات، 22 مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و22 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية ورجال الشرطة بمناسبة العيد الـ73 للشرطة