أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: السبت إجازة للعاملين بالقطاعين الحكومى والخاص

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الشرطة وذكرى 25 يناير

جامعة قناة السويس تعزز التعاون الأكاديمي مع جامعة لانزو الصيني

الصحة: توقيع بروتوكول لتطوير الخدمة الصحية بمستشفى هليوبوليس

وزير التعليم يشارك فى افتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ56

الصحة العالمية: مبادرات صحة المرأة فى مصر منارة أمل لمكافحة سرطان الثدى

نتيجة رابعة ابتدائى فى الجيزة بالاسم ورقم الجلوس

الصحة تعلن اختتام مشروع "معالجة الفجوات فى الصحة والحقوق الإنجابية فى مصر"

وكيل الأزهر: جناحنا بمعرض الكتاب منصة ثقافية تثرى العقل وترتقى بالوعى