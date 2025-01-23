وزير الثقافة يزور جناح مكتبة الإسكندرية خلال افتتاح معرض القاهرة للكتاب

الاسكندرية جاكلين منير

استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور أحمد هنو؛ وزير الثقافة، فى جناح مكتبة الإسكندرية، وذلك ضمن مراسم الافتتاح الرسمى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى نسخته ال 55، وذلك بحضور الدكتور محمد سليمان؛ قائم بأعمال نائب مدير مكتبة الإسكندرية، ورضوى الأمير؛ قائم بأعمال رئيس القطاع المالى والإدارى، والكاتب الصحفى علاء عبد الهادى، المستشار الإعلامى لمكتبة الإسكندرية، و مروة عادل مدير إدارة النشر، و بهاء صبحي؛ المشرف على جناح مكتبة الإسكندرية بمعرض الكتاب.

وخلال الزيارة، استعرض الدكتور أحمد زايد أبرز وأحدث إصدارات المكتبة ضمن مشاركاتها بمعرض القاهرة للكتاب هذا العام. وقد أبدى الدكتور أحمد هنو إعجابه بالتنوع الثرى لإصدارات مكتبة الإسكندرية مشيدًا بدورها فى إثراء الحياة الثقافية داخل مصر والوطن العربى، كونها مركزًا للإشعاع الثقافى والفكرى والتنويرى ليس فى مصر فقط وإنما فى العالم أجمع.

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تشارك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب هذا العام من خلال جناحين أحدهما مخصص للبيع بصالة 1 جناح رقم B5، والآخر مخصص للعرض والإطلاع بصالة 3 جناح رقم B11، تطرح من خلالهم لجمهور المعرض أكثر من 500 عنوان من أحدث وأبرز إصدارات المكتبة، والتى تتميز بالتنوع الثرى فى مختلف مجالات العلوم والمعارف الإنسانية التى تتناولها تلك الإصدارات.