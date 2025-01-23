وزيرة التضامن توجه بتقديم المساعدة اللازمة لأسرة ضحية حادث الأقصر

كتب مدحت وهبة

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بكل اهتمام؛ حادث مقتل الزميل حجاج كامل أحمد من العاملين بمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر والذي قُتل في حادث مأساوي بالأقصر انتشر على منصات التواصل الاجتماعي.

وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعى بخالص العزاء لأسرة الفقيد، ووجهت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر باتخاذ ما يلزم من تدخلات لمساعدة أسرة الزميل الراحل في مصابها الأليم.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية باتخاذ،ما يلزم من إجراءات نحو تقديم المساعدة اللازمة للأسرة، وسرعة صرف التعويضات المقررة في هذا الشأن.