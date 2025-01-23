وزراء الشباب والزراعة والعمل يتفقدون وادى عربة بمدينة رأس غارب.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد وزراء الزراعة والشباب والعمل، اليوم وادى عربة بمدينة رأس غارب، بهدف تعزيز التنمية الزراعية بمصر تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

كان فى استقبال الوزراء كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، و فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر واللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب .

وقال علاء فاروق وزير الزراعة أن نؤمن بأهمية الاستثمار في الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل للشباب، وان وادي عربة يمثل فرصة كبيرة لتحقيق هذا الهدف.

واضاف وزير الزراعة ان الهدف ايضاً من الزيارة هو تقييم إمكانات الأراضي الزراعية بوادي عربة، ودراسة صلاحيتها للإنتاج الزراعي المستدام على المدى الطويل.

من جانبه قال محمد جبران وزير العمل ان مثل هذه المشروعات تحد من البطالة وتزيد من توفير فرص عمل للشباب وتعتبر هذه الزيارة خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مصر، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وتعزيز الأمن الغذائي واستثمار طاقات الشباب المؤهلة لسوق العمل ببرامج تدريبية مكثفة .

جدير بالذكر، إن هذه الزيارة في تأتي في إطار عمل حصر شامل علي ارض الواقع للمساحات والأراضي الزراعية الصالحة للزراعة، وذلك تلبيةً لرغبة العديد من المستثمرين في استثمار هذه الأراضي الزراعية والتي تميز بتربتها الصالحة للاستثمار الزراعي .