مطار القاهرة يسير اليوم 607 رحلات جوية لنقل أكثر من 87 ألف راكب

كتب أحمد مصطفى

يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس على مدار 24 ساعة 607 رحلة سفر ووصول تنقل على متنهم أكثر من 87 ألف راكب.

من بينهم 38442 راكب وصول على متن 295 رحلة من وجهات دولية وداخلية فى حين يغادر على مدار اليوم منهم أكثر من 48711 راكب على مدار 24 ساعة وذلك على متن 312 رحلة جوية سفر ووصول إلى عدة وجهات مختلفة.



وقالت مصادر أن المطار سيستقبل اليوم الخميس 607 رحلات على متنهم أكثر من 87 ألف راكب

إلى وجهات مختلفة دولية وداخلية منهم أمريكا وفرنسا وألمانيا واليونان وروسيا وأسبانيا والسويد والدنمارك والنمسا وكندا والإمارات والسعودية وتركيا والكويت والبحرين والأردن ولبنان وسلطنة عمان والعديد من الوجهات الإفريقية والأسيوية.

هذا وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.