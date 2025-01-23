محافظ الوادى الجديد يدشن مبادرة المحافظة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.. صور

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

استكمالًا لما قدمته مصر للقضية الفلسطينية ودورها البارز فى وقف إطلاق النار، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستمرار تقديم المساعدات للشعب الفلسطينى الشقيق.

دشّن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، حنان مجدى نائب المحافظ، اليوم، قافلة مساعدات غذائية وتمور ضمن مبادرة المحافظة لدعم ومساندة أهالى فلسطين الشقيقة، وذلك بمجمع تمور المحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيفٍ من القيادات التتفيذية والشعبية.

ووجّه المحافظ بتكثيف جمع التبرعات لصالح الأشقاء فى فلسطين من منطلق ما يحتمه الواجب الإنسانى، والمساهمة فى جهود إنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة لمواجهة الوضع الراهن. مُثمنًا الجهود المصرية الساعية لإرساء دعائم السلام بالمنطقة، والتى انتهت إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام.