قنصلية الصين بالإسكندرية تحتفل بالسنة القمرية الصينية وعيد الربيع الوطنى

الإسكندرية أسماء على بدر

احتفلت القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، اليوم الخميس، بعيد الربيع الوطني لعام 2025، وبدء السنة القمرية الصينية بحضور أبناء الجالية المقيمين في المحافظة.

جاء ذلك بحضور القنصل العام الصيني بالإسكندرية "يانغ يي"، والمهندسة أميرة صلاح نائب محافظ الإسكندرية، وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية وأعضاء مجلس النواب وممثلي المجتمع المدني.

وشهد الاحتفال عددا من الفقرات الفنية الخاصة بالعيد الصيني قدمها فنانون جاءوا من الصين لإحياء الحفل منها فقرات غنائية وموسيقية وعرض لفن خيال الظل إلى جانب من أبرز العادات الشعبية الصينية.

وأكد قنصل عام الصين بالإسكندرية "يانغ يي"؛ عمق العلاقات بين البلدين لافتا إلى أن مصر والصين من أقدم الحضارات في العالم كما أن تاريخ التبادل الفني بينهما عريق وممتد لمئات السنين حيث كان طريق الحرير جسرا مهما يربط بين حضارتي البلدين. وتحدث قنصل الصين عن السنة القمرية الصينية الجديدة ،المعروفة ب”عيد الربيع “ لافتا إلى أنه تم إدراج هذا العيد في قائمة التراث الثقافي الإنساني غير المادي لمنظمة اليونسكو عام 2024، حيث يحمل عيد الربيع تاريخا يمتد لأكثر من 4000 عام ويعد أهم الأعياد الصينية ويرمز إلى التجدد والوئام الأسري حيث يتجمع أفراد العائلة للاحتفال جميعا.

وأضاف أن العلاقات الصينية المصرية أصبحت نموذجا للتعاون المثمر وتحقيق المنفعة المتبادلة بين الدول العربية والإفريقية والإسلامية والدول النامية؛ وأنه في ظل الوضع الجديد فإن بناء علاقات مصرية صينية أكثر شمولا وحيوية يلبي التطلعات المشتركة لشعبي البلدين.

وأشار إلى أن الصين على أتم الاستعداد لتعميق الثقة المتبادلة وتعزيز التعاون مع مصر باستمرار ، من أجل الإسهام في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية والازدهار على الصعيدين الإقليمي والعالمي.