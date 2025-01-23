قطار سوق اليوم الواحد الى برج العرب غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية، افتتاح سوق اليوم الواحد بنطاق برج العرب وهو السوق التاسع بالإسكندرية، وذلك فى إطار توجهات القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية ونشر سياسة إقامة أسواق اليوم الواحد، وتنفيذا لاستيراتيحية وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفا عن كاهل المواطنين.

وقام اليوم يحيى زكريا رئيس مركز برج العرب القديم بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتفقد فعاليات سلسلة أسواق اليوم الواحد وللمرة التاسعة، والمقام خلف شركة الكهرباء بنطاق برج العرب القديم، بحضور محمد العدوى مدير إدارة تموين برج العرب والسيد عبد الله رئيس الرقابة.

ويضم السوق مجموعة كبيرة من التجار لعرض العديد من السلع الغذائية من اللحوم الطازجة واللحوم المجمدة والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيوت والأرز والمكرونات والسمن والسكر والخضر والفاكهة والعطارة والتمور والبهارات والحلويات، وذلك بأسعار تنافسية تصل إلى 30%، وكذلك تواجد سيارة لبيع الخبز المدعم بالبطاقة التموينية، وباكية لصرف السلع التموينية بالبطاقة التموينية، وسيارة محملة باسطوانات البوتاجاز.

كما تم تفقد جميع باكيات السوق واستعراض السلع الغذائية المعروضة والأسعار المخفضة الموجودة على كل سلعة قبل وبعد التخفيض وكذلك جودة السلع والتى تميزت بجودة عالية وأسعار بتخفيضات حقيقية عن مثيلتها بالأسواق، ويتميز السوق بوجود إدارة وأمن حراسات ونظام حماية مدنية لمواكبة أسواق اليوم الواحد العالمية.