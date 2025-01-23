قرعة مونديالية لدورة "دكر البط الرمضانية" الشهيرة بالدقهلية.. صور

الدقهلية -محمد الحبشي

بدأت الأجواء الممتعة التي نشاهدها خلال شهر رمضان المعظم في الظهور، حيث الدورات الكروية الرمضانية التي تحمل كثيرا من المواقف والأفكار الجميلة للشباب المصري من خلال التنافس للظهور بأفضل ما يمكن بامكانيات بسيطه من خلال تنظيم الدورات الرمضانية.

وتعرف محافظة الدقهلية، بظهور الكثير من المواقف المميزه واللقطات الطريفه، حيث ظهرت الدورات الرمضانية في العام السابق بشكل مميز تصدر المشهد علي وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الرياضية، كان ابرزها جائزة " دكر البط " في دورة عزبة السبع الرمضانية

وتستمر هذه المواقف والأفكار في الظهور، حيث نظم اليوم الشباب القائمين علي تنظيم دورة السبع الرمضانية، قرعة اختيار الفرق المشاركة بشكل مميز، اشبه بقرعة مونديال كأس العالم وبطولة افريقيا والبطولات الرياضية المميزه في عالم الساحرة المستديره

واحتفل الشباب خلال تنظيم حفل القرعة، بإشهار "مركز شباب قرية السبع"، حيث سعي الشباب في تحقيق حلمهم وهو أن يكون لهم مركز شباب للقرية، وبالفعل من خلال هذه المواقف اللطيفة التي جعلت من الجميع الاتجاه وتسليط الضوء علي هذه القرية الصغيرة، استجابة الدولة المصرية ممثله في وزارة الشباب والرياضه لتحقيق مطلب الشباب واعلنوا اليوم خلال الحفل عن الإشهار الرسمي لمركز شباب قريتهم من وزارة الشباب والرياضة المصرية

وقام الشباب القائمين علي التنظيم بدعوة ممثلين عن الفرق المشاركة في الدورة الرمضانية، وعمل قرعة علنيه باختيار الفرق المنافسه في الدورة ليستمر الظهور والمواقف الطريفة واللقطات المميزة للدورات الرياضية الرمضانية في الدقهلية



اثناء عرض فيلم تسجيلي عن ابرز مشاهد الدورة الرمضانية



اثناء عمل القرعه للفرق المشاركة



الاحتفال باشهار مركز شباب السبع وقرعة الدورة الرمضانية



جانب من عرض الفيلم وخطوات الشباب وتحقيق حلمهم من وزارة الشباب والرياضة



شعار الدورة الرمضانية علي الكرة



فيلم تسجيلي لحلم شباب القرية في اشهار مركز شباب لهم