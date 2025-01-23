فتح باب الترشح للدفعة الثانية من مبادرة "1000 معلم" بـ"تعليم دمياط"

دمياط معتز الشربيني

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط فتح باب الترشح للدفعة الثانية من مبادرة "1000 معلم"، التى تهدف إلى تدريب وتأهيل شباب المعلمين ليصبحوا مديرى مدارس، يسرنا دعوة جميع المعلمين الراغبين فى الانضمام إلى هذه المبادرة الهامة لتقديم أوراقهم وفقًا للشروط المحددة أدناه:

الشروط المطلوبة للترشح:

. أن يتراوح سن المتقدم بين 35 و50 عامًا.

. أن يكون المتقدم شاغلًا لوظيفة وكيل مدرسة.

. الحصول على تقييم أداء "كفء" خلال الثلاث سنوات الأخيرة، دون أى أحكام تأديبية نهائية.

. أن يتمتع المتقدم بلياقة صحية جيدة (بدنية وذهنية) وخالٍ من الأمراض المزمنة.

. امتلاك مهارات استخدام الحاسب الآلى والإنترنت وبرامج Microsoft Office.

. المعرفة بالاتجاهات المعاصرة فى القيادة، مع ثقافة عامة فى المجالات القيادية والإدارية.

. وجود رؤية وأدوات لتطوير العمل الإدارى تلبى احتياجات المجتمع المحلي.

. السمعة الطيبة ومظهر حسن.

. الاستعداد للإقامة الدائمة بمقر التدريب.

. القدرة على القيادة.

المستندات المطلوبة للتقديم:

- طلب الترشح.

- السيرة الذاتية للمتقدم.

- صحيفة أحوال إلكترونية حديثة ومعتمدة من جهة العمل الأصلية.

- إفادة بالجزاءات.

- صورة طبق الأصل من آخر ثلاث تقارير كفاية.

- مقترح لرؤية المتقدم فى تطوير العمل القيادى والإدارة.

تقديم الملفات:

يتم تسليم ملفات الترشح لمكتب تنسيق التعليم الابتدائى بالمديرية يوم الأحد الموافق 26/1/2025. ستعقد المقابلات الشخصية للمتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط يوم الثلاثاء الموافق 28/1/2025، وذلك بمقر ديوان مديرية التربية والتعليم، اعتبارًا من الساعة الواحدة ظهرًا.