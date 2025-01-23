عوامل غير معروفة تسبب زيادة وزنك

كتبت مروة هريدى

في أغلب الأحيان، الإفراط في تناول الطعام أو عدم النشاط هو ما يسبب زيادة الوزن، ولكن في الواقع، فإن زيادة الوزن لجسمك وطريقته في تخزين الدهون لها علاقة أكبر بالهرمونات وعادات النوم، حيث تعتبر الهرمونات مثل الإشارات الكيميائية التي تساعد في التحكم في جميع الوظائف الرئيسية في الجسم، مثل التمثيل الغذائي والجوع وتخزين الدهون، وإذا كانت هرموناتك غير متوازنة، فقد يساهم ذلك في زيادة الوزن، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

تأثير هرمون الأنسولين على زيادة الوزن

لعل الهرمون الرئيسي هو الأنسولين، الذي يتحكم في مستويات السكر في الدم، ومع ذلك، فإن تناول الكثير من السكر أو الأطعمة المصنعة يؤدي إلى تطوير مقاومة الأنسولين، وهذه الحالة تعزز تخزين الدهون في الجسم، وخاصة حول منطقة البطن.

تأثير هرمون التوتر على الوزن وتراكم الدهون

وهناك عامل مهم آخر مرتبط بهرمون التوتر وهو الكورتيزول، حيث يعمل التوتر المزمن على زيادة مستويات هذا الهرمون، مما قد يعزز الشعور بالجوع ويعزز تراكم الدهون في منطقة البطن، كما تلعب هرمونات الجوع "الجريلين واللبتين" دورًا مهمًا في تنظيم الوزن، حيث يحفز جريلين الشعور بالجوع، بينما يرسل اللبتين إشارات حول الشعور بالشبع، وتؤدي المستويات المضطربة لهذه الهرمونات إلى شعورك بالجوع وعدم معرفة متى تشعر بالشبع، مما يجعل إدارة وزنك أمرًا مرهقًا.

تأثير قلة النوم على زيادة الوزن

هناك عامل مهم آخر يتجاهله معظم الناس أثناء إدارة الوزن وهو النوم، حيث يؤدي النوم السيئ أو النوم غير الكافي إلى اضطراب النظام الهرموني في الجسم، مما يساهم في فقدان الوزن، ويؤدى الحرمان من النوم إلى زيادة هرمون الجريلين وتقليل هرمون اللبتين، وهذا يؤدي إلى شعور أكبر بالجوع وعدم الرضا عند تناول الطعام، وتقل حساسية الجسم للأنسولين مع الحرمان من النوم، مما يعني أن جسمك يعالج السكر بشكل أقل فعالية، وهو سبب مؤكد لزيادة الوزن، بالإضافة إلى ذلك، فإن قلة النوم تضعف أيضًا عملية اتخاذ القرار، وبالتالي تزيد من احتمالية حصول الفرد على بعض الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، ومثل هذه الأطعمة، عندما تقترن باختلال التوازن الهرموني، تخلق حلقة مفرغة يمكن أن تؤدي إلى صعوبة التحكم في الوزن.

للتغلب على هذه الأسباب الكامنة، ابدأ بالحفاظ على التوازن الهرموني والنوم الجيد.. ببعض النصائح البسيطة.. على النحو التالى:

الحفاظ على الأنسولين الصحي، من خلال تناول الأطعمة الصحية الكاملة غير المصنعة، ومحاولة التقليل من تناول السكريات والأطعمة المصنعة.

تأكد من النوم لعدد ساعات كافى، لا يقل عن 6-8 ساعات من النوم في الليلة، حيث يُنصح باتباع روتين قبل النوم من خلال تقليل التعرض للشاشات خاصة قبل النوم، والحفاظ على بيئة نوم مريحة.

حاول تقليل التوتر من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.