رئيس بلدية جنين: إسرائيل تشن عملية عسكرية واسعة النطاق بجنين

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قال رئيس بلدية جنين، محمد جرار، إن إسرائيل شنت عملية عسكرية واسعة النطاق على مدى ثلاثة أيام على مخيم ومدينة جنين بدأتها بقصف جوي استهدف أكثر من مكان في المدينة والمخيم؛ مما أدى لاستشهاد 10 مواطنين في الساعات الأولى للاجتياح وإصابة العشرات من المواطنين منهم أطفال رضع.

وأضاف جرار في مداخلة هاتفية لقناة(العربية الحدث) الإخبارية، اليوم الخميس، "أن القصف الجوي الإسرائيلي أعقبه توغل بري لقوات ضخمة جدا من الجنود والكتائب العسكرية والآليات الإسرائيلية والتي قامت بحصار فوري لمخيم جنين من كل الاتجاهات و4 أحياء ملاصقة له تضم حوالي 30 ألف مواطن منهم حوالي 15 ألف داخل المخيم".

وأكد، أن القوات الإسرائيلية، قامت بعمليات تجريف للبنى التحتية للمدينة والمخيم وتم إغلاق مداخل المخيم كاملة ولا يستطيع أحد الخروج أو الدخول وتم منع كل الطواقم سواء الطبية من إسعاف أو الهلال الأحمر أو طواقم البلدية من الدخول إلى جنين، وهناك أوامر للمواطنين بالإخلاء القسري داخل المخيم والأحياء المجاورة له.

وأوضح أن العملية التي تقوم بها إسرائيل في جنين تسمى عملية عسكرية لكنها عملية ضخمة تحمل أهدافا سياسية متصلة بالسياسة الداخلية للائتلاف الحكومي داخل إسرائيل، حيث تقوم القوات الإسرائيلية بالإبلاغ المباشر للمواطنين بإجلاء تلك المنطقة قسرا حتى لا يتم نسفها.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني في المدنية مقبل على كارثة جراء العملية الإسرائيلية، حيث نزح حتى الآن 10 آلاف مواطن وهناك العشرات من العائلات التي ترفض النزوح وما زلت موجودة داخل المخيم والمدينة في ظل أزمة مياه كبيرة جدا داخل الأحياء، وأزمة أخرى في المستشفيات حيث تم حصار 4 مستشفيات من أصل 5 داخل المدنية ، مناشدا كل الهيئات والمؤسسات الدولية بضرورة وقف تلك العملية الإسرائيلية.

