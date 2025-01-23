رئيس الوزراء يلتقى الرئيس التنفيذى لشركة "إينى" الإيطالية بمنتدى دافوس

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الاقتصادي العالمي، دافوس 2025، بسويسرا، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ككلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذى لشركة "إينى" الإيطالية، وذلك بحضور السفير محمد نجم، سفير مصر فى سويسرا.

وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة "إيني"، مُعربًا عن تطلعه لتعزيز علاقات التعاون مع الشركة وتعميقها إلى آفاق أرحب.

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لمتابعة وزيارة مواقع الاستكشافات الجديدة للشركة في مصر خلال الفترة المقبلة.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتابع عن كثب جهود زيادة الإنتاج من المواقع المختلفة وفقاً للخطط المُحددة في هذا الصدد بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

بدوره، أكد السيد كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية تطلعه لاستمرار التعاون مع الحكومة المصرية، مُستعرضًا في هذا الإطار جهود الشركة لتكثيف عمليات الحفر والاستكشاف في مصر.

وقال "ديسكالزي": يوم 28 أو 29 يناير الجاري هو تاريخ وصول الحفار لحقل "ظُهر" لاستئناف عمليات الحفر، متوقعاً أنه خلال عامين على الأكثر ستعود مصر إلى معدلات الإنتاج والتصدير الكبيرة للغاز.

وأشاد بالجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتطوير قطاع البترول وما يتمتع به القطاع من بنية تحتية متطورة.

وفي نهاية اللقاء، وجه الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية الشكر لمصر على التزامها بسداد مستحقات الشركاء الأجانب.