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رئيس الصومال: وقعت اتفاقيات مع الرئيس السيسي لرفع العلاقات لمستوى استراتيجي

الخميس، 23 يناير 2025 07:15 م
رئيس الصومال: وقعت اتفاقيات مع الرئيس السيسي لرفع العلاقات لمستوى استراتيجي الرئيس السيسي مع نظيره الصومالي
كتب محمد تهامى زكى

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أعرب الرئيس الصومالي د. حسن شيخ محمود، عن سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه وقع اتفاقيات رئيسية مع الرئيس السيسى لرفع العلاقات الصومالية المصرية إلى مستوى استراتيجي.

 

وقال شيخ محمود، عبر حاسبه الرسمي على منصة X: "أجريت اليوم محادثات مثمرة مع الرئيس السيسي  في القاهرة، حيث وقعنا اتفاقيات رئيسية لرفع العلاقات الصومالية المصرية إلى مستوى استراتيجي"، مؤكدا: "هذا يمثل فصلاً جديدًا في شراكتنا، مع التركيز على التعليم والأمن والتجارة والتعاون الثنائي الأقوى".

الرئيس الصومالي
الرئيس الصومالي

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الخميس، بقصر الاتحادية الرئيس الصومالي د. حسن شيخ محمود، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما تم التوقيع على الإعلان السياسي المشترك لترفيع العلاقات بين مصر والصومال إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وقعه الرئيسان، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين وقعهم وزيرا خارجية الدولتين.

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